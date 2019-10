Dobro došli u budućnost Formule 1

Formula 1 otkrila je budući izgled bolida, počevši od naredne sezone 2021.

Sljedeće godine na snagu stupaju nova pravila koja će značajno da utiču na dizajn bolida, koji će biti znatno aerodinamičniji.

Cilj F1 je da olakša jednom bolidu da prati drugi bez gubljenja performansi, kako bi trke postale neizvjesnije uz češća prestizanja na stazi.

Trenutni dizajn bolida "favorizuje" onaj koji se nalazi ispred, jer njegov pratilac zbog neodgovarajućeg strujanja vazduha ima slabiju silu prijanjanja.

Formula 1 je istakla nekoliko načina na koji će nova pravila poboljšati takmičenje:

Say hello to the future of F1 The countdown to 2021 starts now...#F12021 pic.twitter.com/zpBznBzpyx