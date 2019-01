Dorflinger i Martinez postaju legende Moto GP

Četvorostruki svjetski šampion Štefan Dorflinger i Horhe "Aspar" Martinez postaće Moto GP legende ove sezone. Švajcarski legendarni vozač biće primljen u Kuću slavnih na Zahsenringu, a španski motociklista u Valensiji.

Štefan Dorflinger titule je osvajao 1982, 1983 u klasi 50 kubika, da bi 1984. postao prvi šampion klase 80 kubika. Titulu je odbranio 1985. i tako osvojio četvrtu titulu šampiona u karijeri. Kada se 1990. penzionisao nakon 17 godina imao je četiri titule i 18 pobjeda upisanih uz svoje ime.

"Bio sam oduševljen kada sam čuo vijest da ću postati Moto GP legenda. Veoma sam ponosan što će moje ime stajati uz imena sjajnih vozača", rekao je Dorflinger.

"Dok sam vozio moj omiljeni broj je bio jedan. U naše vrijeme je bio običaj da kao šampion nosite ovaj broj i ja sam bio dovoljno srećan da tu priliku imam četiri puta. Ovo sada je zaista nevjerovatno, izuzetno sam ponosan", dodao je šampion.

Horhe "Aspar" Martinez karijeru je na velikoj sceni počeo 1982. u klasi 50 kubika. Prvu titulu je osvojio četiri godine kasnije u kategoriji 80 kubika i sa sedam pobjeda je u velikom stilu titulu odbranio sljedeće godine. Titulu je osvojio i 1988, da bi godinu kasnije postao šampion u klasi 125 kubika - te sezone je pobijedio u devet od 11 trka. Karijeru je završio 1997. uz ukupno 37 pobjeda.

