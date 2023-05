Drugo mjesto za najboljeg srpskog automobilistu

PAU - Najbolji srpski automobilista Dušan Borković osvojio je danas drugo mjesto na drugoj trci na uličnoj stazi Pau u Francuskoj tokom drugog vikenda TCR svetskog rangiranja, koji srpski as vozi po kalendaru TCR Evrope.

Borković je juče pobijedio na prvoj trci na uličnoj stazi Pau u Francuskoj. Borkovićeva ubjedljiva pobjeda u prvoj trci i drugo mjesto u drugoj trci donijela mu je ukupno 82 nova poena u šampionatu TCR Evrope i TCR svjetskom rangiranju. Tako je najbolji srpski automobilista osigurao treću poziciju u generalnom plasmanu TCR Evrope.

Borković poslije ovog vikenda zauzima treću poziciju u ukupnom plasmanu TCR Evrope iza prvoplasiranog T. Koronela i drugoplasiranog J. Filipija. Rezultati TCR svjetskog rangiranja biće poznati u srijedu u ponoć zbog sabiranja svih rezultata preko 1000 vozača u preko 30 TCR šampionata širom sveta.

"Presrećan sam što sam doneo pobedu i drugo mesto svojoj zemlji! Neverovatan je osećaj stajati na pobedničkom postolju pored ovako velike konkurencije najboljih svetskih vozača. S obzirom na to da sam prvi put vozio na ovoj izuzetno izazovnoj uličnoj stazi, nisam se nadao ovako dobrom rezultatu ali moj tim i ja smo dali sve od sebe i postigli ovaj neverovatan uspeh", rekao je Borković, prenio je tim srpskog automobilste.

"Automobilizam je veoma složen, tehnički sport i nikada ne znate kako će auto odreagovati na stazi. Postoji milion nepredvidivih detalja o kojima treba da se vodi računa ali ovoga puta je zaista sve bilo savršeno i mojoj maloj Srbiji sam doneo velike dve pobede i to u velikoj Francuskoj, što mi posebno znači", dodao je Borković.

On se potom još jednom osvrnuo na najzanimljivije momente i duele.

"Prvu trku sam krenuo sa druge pozicije i brzo izbio na prvo mesto koje sam uspeo da sačuvam do kraja trke uz ogromne pritiske sjajnog Pavelsa. Drugu trku sam krenuo sa ciljem da osvojim bilo koje poene i da sačuvam auto kako bih napredovao u generalnom plasmanu. Na samom startu sam imao situaciju u kojoj je Pavels pokušao da me ugura u zid, međutim nisam mu popuštao i izvukao sam se iz tog duela ispred njega. U narednim krugovima sam uspeo taktički da obiđem dvojicu nakon čega je usledio duel sa J. Filipijem za drugo mesto. Ukazala mi se šansa i rizikovao sam, srećom se isplatilo i izborio sam se za drugu poziciju. Moj pobednički duh mi nije dao mira i ostatak trke sam bio prvoplasiranom T. Koronelu za petama. U nekoliko navrata sam napao za prvu poziciju, međutim brzina audija na pravcima mi nije to dozvolila", izjavio je Borković nakon druge trke.

Naredna trka biće održana na legendarnoj stazi Spa Frankoršamps u Belgiji 26-28. maja.