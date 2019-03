"Dugačak krug" – nova kazna u Moto GP

Moto GP je i zvanično objavio da će od ove sezone imati novi vid kazne, popularni dugački krug, koju su i sami vozači pozitivno ocijenili.

Kako je već navodio poznati magazin Autosport, od ove sezone imaćemo novi vid kazne u Moto GP, a tu kaznu su čak odobrili i vozači.

"Pričali smo sa Bezbjednosnom komisijom i ja mislim da je to dobra ideja. Mislim da skoro svi misle isto. Mislim da je za direkciju trke mnogo bolje da na taj način kazne nekoga ko mora da izgubi poziciju. Jasnije je šta moraš da uradiš i važi isto za sve. Ne znam da li može da se napravi na svakoj stazi ali mislim da je dobra ideja. Nisam testirao tu rutu staze ali mislim da će jedini problem biti ako je taj dio van staze prljav i klizav. Kako bilo, ako dobiješ kaznu to je zato što si pogriješio i mislim da je to dobra ideja" , rekao je Andera Doviciozo.

U pitanju je kazna "dugog kruga" kada vozači idu tačno određenom rutom koja donosi nešto sporije vrijeme od one idealne kojom su vozači navikli da idu.

"Na svakoj stazi će biti definisana ruta i biće označena bezbjedna mjesta oko staze na kojima može da se vozi u tim trenucima i ta ruta je nekoliko sekundi sporija od najbrže. To će najčešće biti asfalt oko krivine ili prostor pored staze", poručili su iz komisije.

(b92)