F1 trening u Bahreinu: 50 stepeni, Meklaren u problemu

Počeli su i zvanični treninzi pred trku za Veliku nagradu Brahreina, na kom je ekipa Meklarena postala prva koja je u ovoj sezoni promijenila neku komponentu.

Karlos Sajnc je postao "srećni dobitnik" prvog prijevremenog mijenjanja jedne mehaničke komponente, pošto mu je otkazala kinetička jedinica na motoru. U pitanju je jedan dio hibridnog sistema čiji je posao da "čuva" energiju sa zadnje osovine.

Meklaren koristi Renoove motore, koji već godinama imaju problema sa kinetičkom jedinicom, a nakon ovog novonastalog problema, Karlos Sajnc uopšte nije bio zadovoljan, čak štaviše, uopšte nije krio nezadovoljstvo.

"Moramo da pronađemo rješenja za ovu trku što je prije moguće, a da li će ona upaliti ili neće to ćemo još vidjeti. Tačno je da smo imali problema tokom testiranja, tako da znamo koje su slabe tačke ovog automobila", poručio je Karlos Sajnc.

Temperatura vazduha u Bahreinu iznosi 28 stepeni Celzijusa, dok je temperatura staze nešto viša i iznosi 50 stepeni.

It's hot out there Air 28 °C Track 50°C