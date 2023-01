FIA zabranila vozačima Formule 1 da iznose političke stavove

Vozači Formule 1 od naredne sezone neće smjeti da daju političke, vjerske i privatne izjave bez prethodne saglasnosti Međunarodne automobilske federacije, saopštio je predsjednik tog tijela Mohammed Ben Sulayem.

Oni koji budu davali političke, vjerske i privatne izjave bez odobrenja čelnika Međunarodne automobilske federacije (FIA) biće sankcionisani, naveo je Ben Sulayem nakon izmjena Međunarodnog sportskog kodeksa, prenosi Sport Klub.

Vozačima će biti potrebna pismena dozvola rukovodećeg tijela da daju političke, vjerske i privatne izjave.

“Zabrinuti smo. Možete da koristite sport iz mirovnih motiva, ali ne želimo da FIA služi kao platforma za privatne agende. Udaljićemo se od sporta. Šta vozači rade najbolje? Voze. Oni su tako dobri u tome, oni prave spektakl, oni su zvijezde“, rekao je Ben Sulayem i dodao.

“Ako imam svoj privatni stav, to ne znači da ću da koristim FIA da ga iskažem. Vjerujem da bi FIA trebalo da bude neutralna. Za bavljenje ovim sportom potrebne su nam superzvijezde. Ako postoji nešto, tražite dopuštenje. Ako napravite bilo kakvu grešku, to je kao prebrza vožnja kroz boks. Ako to učinite, vrlo je jasno šta slijedi“

Šampioni Lewis Hamilton i Sebastian Vettel, koji je prošle godine završio karijeru, bili su među vozačima koji su davali političke izjave prethodnih sezona.

Hamilton se zalagao za ljudska prava i rasnu jednakost, a bavio se i pravima LGBT zajednice u konzervativnim zemljama u kojima se voze trke poput Saudijske Arabije i Katara.