Fernando Alonso doživio stravičan sudar

Legendarni španski vozač Fernando Alonso doživio je stravičan sudar na treningu uoči trke Indy 500.

Alonso je tokom treninga izgubio kontrolu nad bolidom i pri punoj brzini udario najprije u jedan, a onda i u drugi zid.

Udar je izgledao stravično, ali se slavni Španac izvukao bez težih povreda. Sam je izašao iz smrskanog bolida te je odmah prebačen na dodatne pretrage u bolnicu. Tamo je utvrđeno da osim nekoliko ogrebotina Alonso nema težih povreda.

Here’s the moment @alo_oficial hit the wall during #Indy500 practice Fernando Alonso was checked, cleared and released from the @IMS infield medical center.#INDYCAR // #ThisIsMay pic.twitter.com/BPJX1c3ckk