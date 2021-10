Ferrari ima jasan cilj do kraja godine

Šef Ferrarija, Matia Binotto kaže da je njegova momčad postavila jasan cilj: pobijediti McLaren u borbi za treće mjesto u prvenstvu konstruktora.

Talijanska ekipa je na prošlom trkačkom vikendu u Turskoj pobijedila svog najvećeg konkurenta sredine grida, ali je McLaren ipak zadržao prednost od 7,5 bodova uoči ovosedmične VN SAD-a.

Međutim, borba između dva tima za posljednje mjesto na postolju je napeta, dobrim dijelom zahvaljujući tome što je Ferrari ove sezone poboljšao performanse.

Binoto je svojoj momčadi jasno dao do znanja šta treba ostvariti ove godine i sugeriše da je svrha tima podsticanje njegove energije. Šef Ferrarija je otkrio da imaju jasan cilj: treće mjesto.

"Jasno je da je to cilj o kojem smo već obavijestili tim", rekao je Binoto. "Mislim da se svi s time slažu. Iskreno, bilo bi sjajno završiti treći".

"Mislim da je čak i rad sa jasnim ciljem na kraju ove sezone važan za nas jer je to vrsta rada pod pritiskom i treniranje za to, tako da nam je cilj da to odradimo do kraja sezone. Naš cilj je završiti treći na kraju sezone", dodao je šef Ferrarija.

U Rusiji je Ferrari konačno predstavio svoj novi hibridni sistem koji će se pojaviti na njihovoj pogonskoj jedinici 2022. godine.

Šarl Lekler je govorio o marginalnim ostvarenjima u Sočiju, no Karlos Sainc, koji je u Turskoj dobio novi motor se nada kako će nadograđena pogonska jedinica pomoći Ferrariju da pobijedi McLaren.

"Vidjeli ste (u Turskoj) da smo brži od McLarena", komentarisao je Sainc. U Sočiju su bili brži od nas. Stoga još uvijek vjerujem da će to biti gore – dole do kraja godine. Ono što bi nam ovaj motor trebao dati je mogućnost da staze na kojim se nalazimo iza njih (McLaren) budemo bliži, a staze gdje smo ispred, da budemo još više ispred".

"Ovo smo tražili otkad je nadogradnja napredovala. (U Turskoj) smo im uspjeli otkinuti 10 bodova, što je u bodovima za koje se borimo prilično velik dobitak. Borimo se i šest utrka je do kraja, tako da se svašta može dogoditi".

(F1Racing.BIH)