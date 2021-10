Ferrari trenira s McLarenom da ponovno postane prvak

Gledajući prema 2022. godini, nije bilo jasno da li će McLaren i Ferrari ciljati na borbu za treće mjesto u prvenstvu konstruktora.

Iako ovo već dugo nije bio jasan cilj za sezonu 2021. godine, sada šef Ferrarija, Matia Binoto postavlja kao nešto važno za tim jer vjeruje da ova borba služi kao veliki trening za budućnost.

Ferari se već nekoliko sezona ne bori za naslov – tačnije, svoj zadnji osvojeni trofej su odnijeli 2008. godine kada su završili na prvoj poziciji u prvenstvu konstruktora.

Stoga je borba za treće mjesto postala važna za momčad koja je prošle godine doživjela najgori rezultat od 1980., što je bio rezultat nejasnih radnji po pitanju legalnosti motora.

Ove sezone su se vratili, a predstavljena nova pogonska jedinica postavljenja prvo Šarlu Lekleru u Sočiju i Karlosu Saincu u Turskoj, jasan je iskorak prema naprijed kojeg žele iskoristiti.

Sa većinom sredstava koja su uložena u pokušaj pronalaženja ključa za 2022., svi timovi umanjili su važnost ovogodišnjih borbi: smatrajući da su sporedna stvar.

Međutim, u nastavku drugog dijela tekuće sezone, situacija se promijenila i McLaren i Ferrari po svaku cijenu žele treće mjesto. Matia Binoto otkrio je da su ozbiljni u namjeri da to ostvare.

"Jasno je da je to cilj o kojem smo već obavijestili tim. Mislim da se svi s time slažu. Iskreno, bilo bi sjajno završiti treći", pojašnjava Binoto.

Treće mjesto nije vrijedno samo zbog novčane nagrade. Šef Ferrarija naglašava da je prvi put u velikoj borbi od 2019. odličan trening za njegovu ekipu da ponovno osjete strast da se utrkuju za nešto veliko i vjeruje da ih to može pripremiti da u budućnosti ponovno postanu prvaci.

"Mislim da je čak i rad sa jasnim ciljem na kraju ove sezone važan za nas jer je to vrsta rada pod pritiskom i treniranje za to, tako da nam je cilj da to odradimo do kraja sezone", rekao je Matia Binoto.

(F1Racing)