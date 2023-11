Ferstapen 19. pobjedom spustio zavjesu na F1 u 2023.

Vozač Red Bula Maks Ferstapen zabilježio je 19. pobjedu u sezoni Formule 1 pošto je danas trijumfovao na Velikoj nagradi Abu Dabija i na taj način dodatno "pojačao" rekord koji je i sam ranije postavio u pogledu trijumfa u jednoj kalendarskoj godini.

Ferstapen trku završio za 1:23:445 sati. Tako je došao do 54. trijumfa u karijeri i osamio se na trećoj poziciji vječne liste vozača sa najviše pobjeda u Formuli 1. Najuspješniji je Luis Hamilton sa 103, dok je na drugom mjestu Mihael Šumaher koji se 91 put penjao na najviši stepenik podijuma.

Nizozemac je postao i prvi vozač u istoriji takmičenja koji je vodio barem 1.000 krugova tokom jedne sezone.

Koliko je ove sezone Ferstapen bio nadmoćan nabolje govore podaci koji kažu da je

21 put bio na pobjedničkom podijumu, da je imao 12 pol pozicija, devet najbržih krugova, da je sezonu završio sa čak 290 bodova više od drugoplasiranog Serhija Peresa…

U dva navrata je zabilježio F1 grend slem tj. imao pol poziciju, najbrži krug i pobjedu u jednoj trci u kojoj je u svakom krugu bio na vodećoj poziciji.

Drugo mjesto je zauzeo je Šarl Lekler u Ferariju sa 18 sekundi zaostatka. Iako je kroz cilj prošao poslije Ferstpaena njegov timski kolega Serhio Peres je kažnjen sa dodatnih pet sekundi pa je na kraju bio tek četvrti. Treće mjesto pripalo je Džordžu Raselu u Mercedesu.

Pošto su vozačka (Ferstapen) i konstruktorska (Red Bul) titula odavno bile riješene bilo je zanimljivo pratiti ko će biti drugi u poretku timova a Mercedes je s tri boda nadmašio Ferari

Drugim mjestom Lekler se izborio za četvrto mjesto u konkurenciji vozača, s obzirom da je prestigao Landa Norisa, Fernanda Alonsa i timskog kolegu Karlosa Sainsa.(Agencije)

