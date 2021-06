Ferštapen: Da sam u Hamiltonovom bolidu, bio bih brži od njega

Vozač Red Bulla Maks Ferštapen rasplamsao je rivalstvo s vozačem Mercedesa i svjetskim šampionom Luisom Hamiltonom.

Ferštapen tvrdi da bi bio brži od Hamiltona da kojim slučajem ima isti bolid.

Hamilton je zbog greške koju je napravio na utrci za Veliku nagradu Azerbejdžana završio na 15. mjestu, dok je Ferštapen ostao bez plasmana zbog pucanja gume i uništavanja bolida. Britanac je nakon trke krivio performanse svog bolida, a Nizozemac je imao spreman odgovor.

"Rekao bih isto na njegovom mjestu. Da sam u njegovom bolidu, bio bih dvije desetingke brži od njega. Ne zanima me šta govori. Čini se da imamo prednost nad Mercedesom na uličnim stazama, zbog toga bih volio da sam osvojio bodove. Naravno da je važno to što ih ni Hamilton nije osvojio, ali bi mi bilo draže da sam pobijedio. Siguran sam da će na 'normalnim' stazama biti mnogo teže imati utrku kakvu smo imali u Azerbejdžanu. Naš bolid je bio veoma dobar, ali očekujem da Mercedes bude veoma jak na normalnim stazama. Osjećam se loše zbog propuštene prilike za osvajanje bodova. Trebaju nam bodovi tokom cijele sezone, posebno na normalnim stazama", izjavio je Ferštapen.

U Azerbejdžanu je ipak ekipu Red Bulla pobjedom obradovao Serhio Perez.

"Svi daju sve od sebe, neću reći da pravi greške jer osjeća da je pod pritiskom. Svi pokušavaju izvući maksimum, uključujući mene. Luis se mora boriti ove godine, ne samo sa svojim timskim kolegom, nego i s drugim timom. To daje novu dimenziju, a sve je to dobro za sport. Serhio je imao dobru trku, bio je to dobar dan za tim. Serhio se bolje snalazi u bolidu sada, to je pozitivno za nas", završio je Ferštapen.