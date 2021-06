Ferstapen i Perez protiv Gaslija i Tsunode u austrijskoj avanturi

Vozači Red Bull Racinga Maks Ferstapen i Serhio Perez su se za utrku u Austriji pripremali avanturama i izazovima protiv vozača ekipe AlphaTauri Pjera Gaslija i Jukija Tsunode.

Nadolazećeg vikenda se u Austriji vozi utrka za Veliku nagradu Štajerske, a pomenuti vozači su se prije okršaja na Red Bull Ringu okušali u nekim drugačijim izazovima.

Vozači su kratkim letom Cessnom 208 Caravan stigli do jezera Grudlsee u Štajerskoj gdje ih je čekao prvi izazov, trka tradicionalnim Platte čamcima.

Cilj je bio što prije doći do ključeva drugog izazova, a to su zapravo bili pravi ključevi od Pinzgauera, vozila namijenjenih svim terenima koji mogu savladati ozbiljne prepreke, uspone i nizbrdice. Uslijedila je vožnja austrijskom krajolikom uključujući šumu pa sve do Red Bull Ringa, prenosi klix.ba.

Tokom svoje avanture su vozači probali tradicionalnu odjeću, a okušali su se i u mužnji krave.