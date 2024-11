Ferstapen kažnjen – pronašao rupu u zakonu

Maks Ferstapen, vozač Red Bula, kažnjen je pred trku za Veliku nagradu Brazila u Sao Paolu.

Nizozemac je zbog novog motora u svom bolidu sankcionisan sa pet pozicija.

Tako nešto se i očekivalo kako je prvi čovjek tog austrijskog tima Helmut Marko okrivio upravo motor zbog slabog nastupa Ferstapena u trci za Veliku nagradu Meksika gdje je osvojio šesto mjesto.

Njegova kazna će uliti nadu Landu Norisu, vozaču Meklarena, da može dodatno da smanji zaostatak za njim koji trenutno iznosi 47 poena.

U subotu se na Interlagosu vozi sprint trka, dok će se kazna odnositi na onu koja će biti na programu u nedjelju, prenosi B92.

Podsjetimo, Ferstapen je u julu bio kažnjen u Belgiji sa 10 pozicija nakon što je ugradio peti motor (četiri dozvoljeno tokom sezone). Tako je iskoristio postavku u kojoj je svaka sljedeća takva kazna prepolovljena.

BREAKING: Max Verstappen has been hit with a five-place grid penalty for Sunday's Sao Paulo Grand Prix after Red Bull put a new engine in his car pic.twitter.com/ly1K1dKymh