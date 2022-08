Ferstapen najbrži, ali trku počinje sa 15. mjesta

Vozač Ferarija Karlos Sajns startovaće sa pol pozicije u predstojećoj trci Formule 1 za Veliku nagradu Belgije.

Najbrži u kvalifikacijama je bio Maks Ferstapen iz Red Bula, ali će zbog kazne početi trku sa 15. mjesta.

Ferstapen je bio najbrži u kvalifikacijama rezultatom 1:43,665, a drugi je bio Sajns sa zaostatkom od 0,632 sekunde.

Ferstapen je kažnjen zbog promjena na motoru, pa će sutrašnju trku početi sa 15. mjesta. Osim njega iz istog razloga kazne su dobili i Šarl Lekler iz Ferarija, Lando Noris iz Meklarena, Esteban Okon iz Alpina, vozač Alfa Romea Valteri Botas i Mik Šumaher iz Hasa. Zbog tih kazni došlo je do pomijeranja plasmana iz kvalifikacija za sutrašnju trku.

Sa druge pozicije startovaće Serhio Peres iz Red Bula (1:44,462), a sa treće pozicije Fernando Alonso iz Alpina, koji je u kvalifikacijama bio šesti.

Vozač Mercedesa Luis Hamilton počeće trku sa četvrtog mjesta, a njegov timski kolega Džordž Rasel sa petog, nakon što su u kvalifikacijama zauzeli sedmo i osmo mjesto.

Vozač Vilijamsa Aleks Albon startovaće kao šesti, Danijel Rikardo iz Meklarena kao sedmi, a vozač Alfa Taurija Pjer Gasli kao osmi.

Sa devete i 10. pozicije trku će početi vozači Aston Martina Lens Strol i Sebastijan Fetel, dok će kao 11. startovati Nikolas Latifi iz Vilijamsa.

Iza njega će se poredati Kevin Magnusen iz Hasa, Juki Cunoda iz Alfa Taurija, Valteri Botas iz Alfa Romea, Verstapen iz Red Bula, Lekler iz Ferarija, Okon iz Alpina, Noris iz Meklanrea, Džou Gvanju iz Alfa Romea, dok će sa poslednjeg mesta startovati vozač Hasa Mik Šumaher, prenosi B92.

Trka za Veliku nagradu Belgije vozi se u nedjelju od 15 časova.

Max Verstappen goes fastest in qualifying Grid pens for the Dutchman means that Carlos Sainz will start from pole#BelgianGP #F1 pic.twitter.com/kJsGnKz2rO