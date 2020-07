Ferštapen se slupao prije trke, mehaničari napravili čudo

Na stazi Hungaroring u Mađarskoj danas se vozi treća utrka sezone u Formuli 1, a velike probleme 20-ak minuta prije početka trke imao je Red Bull.

Staza je izuzetno klizava zbog kiše koja je padala prije trke, a na putu za start vozač Red Bulla Maks Ferštapen udario je u zaštitnu ogradu i uništio nos bolida.

S obzirom na to da se nesreća dogodila 20-ak minuta prije trke mehaničari Red Bulla morali su napraviti čudo kako bi se Ferštapenov bolid bio spreman za start.

Mehaničari Red Bulla ubrzo su se našli na startu i zamijenili nos bolida. Uspjeli su pobijediti u trci s vremenom, a ekipa Red Bulla zahvalila im se na društvenim mrežama.

"Nevjerovatan posao momci, to je nevjerovatno, hvala vam mnogo", glasila je poruka Ferštapena i Red Bulla.

