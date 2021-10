Ferstapen upozorava: Mercedes je brži

Maks Ferstapen je drugim mjestom u Turskoj vratio lidersku poziciju u šampionatu, ali Nizozemac upozorava da je Mercedes trenutno brži.

Vozač Red Bulla je ponovno preuzeo vodeći poziciju u prvenstvu nakon što je na Velikoj nagradi Turske osvojio drugo mjesto, dok je njegov konkurent Luis Hamilton bio peti.

Ovakav rasplet događaja na Istanbul parku nam donosi rezultat 262,5: 256,5 za Nizozemca protiv sedmerostrukog svjetskog prvaka, a do kraja tekuće sezone je ostalo još samo šest utrka.

Međutim, pored toga što je vratio lidersku poziciju, nizozemski vozač ima razloga za brigu. Mercedes je pokazao snažne performanse u Turskoj. Startajući sa druge pozicije, Ferstapen ni u jednom momentu nije bio u stanju napasti pobjednika – Valterija Botasa.

Red Bullov vozač kaže da je Mercedes trenutno ispred njih i da su brži. Pojašnjava da iako su u vrhu, moraju sve pregledati kako bi uvidjeli zašto u Turskoj nisu bili konkurentni.

"Mercedes je trenutno brži, barem ovog vikenda. Mi sa druge strane nismo uspijeli postaviti sve dijelove slagalice na pravo mjesto. Čini se da Mercedes ima brži bolid čak i na vlažnoj stazi", kaže Ferstapen.

"Moramo doći do saznanja zašto nismo bili toliko konkurentni, iako smo opet ispred u poretku vozača, neće biti lako tijekom preostalih šest vikenda", dodao je.

"Imamo zaista jaku godinu – bilo da sam prvi ili drugi na kraju sezone, to se za mene ne mijenja mnogo jer uvijek dajem sve od sebe. Nadam se da će to biti dovoljno da budem svjetski prvak nakon finala. Ali ako to nije dovoljno, neću izgubiti san zbog toga", pojašnjava on.

"Kad pomislim na činjenicu da u Turskoj nismo bili baš na istoj razini kao Mercedes što se tiče brzine, onda zaista možemo biti zadovoljni drugim i trećim mjestom".

(F1Racing)