Ferstapenu Velika nagrada Mađarske

Vozač Red Bula Holanđanin Maks Ferstapen pobjednik je današnje trke Formule jedan za Velike nagrade Mađarske, koja je vožena na stazi Hungaroring.

Aktuelni svjetski šampion u F1 stigao je u Mađarskoj do 28. pobjede u karijeri, a osmog trijumfa ove godine. On je startovao sa desete pozicije, ali je na kraju uspio da dođe do nove pobjede.

Drugo mjesto pripalo je vozaču Mercedesa Britancu Luisu Hamiltonu, dok je treći bio njegov klupski kolega i zemljak Džordž Rasel.

Prvo mjesto u generalnom plasmanu vozača drži Maks Ferstapen sa 258 bodova.

Naredna trka u šampionatu F1 biće održana 28. avgusta za Veliku nagradu Belgije na stazi Spa-Frankoršamp.