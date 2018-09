Fetel: Ja sam svoj najveći neprijatelj

Vozač Ferarija Sebastijan Fetel smatra da je svoj najveći neprijatelj u borbi sa Luisom Hamiltonom za titulu šampiona F1 ove sezone.

Fetel, koji je dugo bio lider šampionata, serijom grešaka je doveo sebe do zaostatka od 30 bodova uoči poseljednjih sedam trka sezone.

"Ja sam svoj najveći neprijatelj. Ako imamo nešto što možemo pokvariti, imamo sve šanse da to uradimo na naš način", rekao je Fetel.

Fetel je greškama u Azerbejdžanu, Francuskoj, Njemačkoj i Italiji izgubio više od 60 bodova, pa ga svaka sljedeća greška može koštati šanse da se bori za titulu.

"Prilično je jasno – on (Luis Hamilton) je trenutno ispred i njega moram pobijediti. Mi i dalje imamo vrlo dobre šanse, pa koliko oni mogu biti bolji nego što jesu je potpuno drugo pitanje. Mi ćemo biti svoj glavni neprijatelj, ne on lično i njegova ekipa kao tim. Moramo da mislimo o sebi i ako to uradimo imamo šansu da pobjeđujemo i popravimo stvari".

Fetel je optimista pred novi vikend u Singapuru, gdje Mercedes tradicionalno ima problema na Marina Bej stazi.

(b92)