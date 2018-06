Fetel: 'Savršeno' je dobra riječ da opiše trku

Vozač Ferarija Sebastijan Fetel kaže da je ponosan na pobjedu u trci Formule 1 za VN Kanade, jer je prekinuo niz od 14 godine bez trijumfa za Ferari u toj trci.

Fetel je pobijedio ispred Valterija Botasa i Maksa Ferstapena, a u prvih pet su bili još i Danijel Rikardo na četvrtom i Luis Hamilton na petom mjestu.

"'Savršeno' je vjerovatno dobra riječ da opiše trku. Ovo je nevjerovatno. Već sam rekao koliko ovo mjesto znači za Ferari, a imati ovakvu trku je nevjerovatno. Ovo je moja 50. pobjeda, ali prekinut je Ferarijev niz bez pobjeda i vidio sam koliko su ljudi oko mene super srećni", rekao je Fetel.

On je bez problema pobijedio u Montrealu, vodio je od početka do kraja, a to je bila prva pobjeda Ferarija u Montrealu poslije 14 godina.

"Staza 'Žil Vilnev' i pobjeda Ferarija i moja pobjeda me čine ponosnim, počastvovan sam. Na ovaj dan se sjećamo velikog Žila Vilneva", naveo je četvorostruki svjetski prvak.

On je sada preuzeo vođstvo u generalnom plasmanu i ima bod više od Luisa Hamiltona iz Mercedesa, koji je zauzeo peto mjesto.

"Ima mnogo do kraja prvenstva, uopšte se ne zamaram time. Ali, ovo je dobra stvar",dodao je Fetel.

Drugo mjesto zauzeo je Valteri Botas iz Mercedesa.

"Od prvog kruga se činilo da su oni brži i mogli su da kontrolišu trku. Mi smo se zaista trudili, ali na kraju smo imali problem, nestajalo nam je goriva zbog čega se Maks primakao. Mislim da je ovo bio naš maksimum u današnjoj trci. U subotu (u kvalifikacijama) se radilo o hiljaditim dijelovima sekunde, možda bi sa pol pozicije nešto bilo drugačije, ali sa drugog startnog mjesta smo izvukli maksimum", naveo je Botas.

Vozač Red Bula Maks Verstapen, koji je zauzeo treće mjesto, rekao je da je trka bila dobra.

"Morali smo ranije da idemo u boks pošto su nam se hiper meke gume prilično uništile. Ali, imali smo prilično dobru brzinu na super mekim gumama i smanjivali smo zaostatak. U posljednjih nekoliko krugova smo bili konkurentni", rekao je on.

