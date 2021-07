Fetel nakon trke kupio smeće koje su ostavili navijači

Njemački vozač Sebastijan Fetel nije završio nedjeljnu trku na Silverstonu, morao je da odustane pred sam kraj, ali to mu očito nije oborilo raspoloženje, jer, na kraju krajeva, to je samo sport.

U životu postoje daleko važnije stvari o kojima valja brinuti.

Možda na samoj stazi nije oduševio svoje fanove, ali je zato neposredno poslije trke pokupio simpatije mnogih ljubitelja formule, najviše onih kojima ovaj sport nije na listi prioriteta.

Naime, četvorostruki svjetski prvak je sa još nekolicinom ljudi, sakupljao smeće koje su na tribinama ostavili ljubitelji formule 1 u nedjelju. Bilo je tu i te kako mnogo smeća koje je trebalo počistiti, pa je Fetel zasukao rukave i uz dobrovoljce počistio nered.

Sebastian Vettel is a wonderful human being we don’t deserve him! pic.twitter.com/MvF0uTQljS