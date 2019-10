Fetel "poludio" nakon kvara: Vratite V12 motore

Ne postoji druga opcija - jasno je poručio njemački vozač Formule 1 i član Ferrarijevog tima, Sebastijan Fetel nakon što je zatražio vraćanje starih motora na svoj bolid zbog kvara novih.

"Ove pogonske jedinice su vrlo kompleksne i fascinantne, ali ja imam svoj stav. Mislim da to nije dobra stvar ni za trke ni za ljude koji nas gledaju. Kada sam prokomentarisao to bio sam ogorčen. Do tog trenutka sam vozio vrlo dobro i djelovalo je kako imam dobro popodne. Prva reakcija kada ti se bolid pokvari nije najsretnija", pojasnio je Fetel koji je poslije odustajanja rekao svom momčadi: "Vratite je**ne V12 motore!"

Podsjetimo, Britanac Luis Hamilton pobjednik je VN Rusije koja je vožena u nedjelju u Sočiju, dok je njegov timski kolega Finac Valteri Botas završio drugi, a treći je bio Šarl Lekler u Ferrariju koji je startao s pole positiona.

Najgore je prošao Lekler timski kolega Fetel koji je vodio na početku, a onda zbog kvara na motoru odustao. Tako je Hamilton svojom 82. pobjedom u karijeri i devetom ove sezone okončao niz Ferrarija od tri uzastopne pobjede (VN Belgije, VN Italije i VN Singapura).

