Fetel slavio na stazi Silverston

Sebastijan Fetel, vozač Ferarija, slavio je na velikoj nagradi Velike Britanije voženoj na stazi Silverston.

Na najboljoj trci ove sezone Nijemac je uspio da pobijedi tako što je na pet krugova do kraja obišao Valterija Botasa.

Drugi na cilj stigao je aktuelni šampion Luis Hamilton, dok je mjesto na podijumu kompletirao Kimi Raikonen. Botas je na kraju završio tek četvrti.

Prvih deset kompletirali su još Danijel Rikardo, Niko Hulkenberg, Esteban Okon, Kevin Magnusen, Fernando Alonso i Serhio Peres.

Od starta trke krenulo je ludilo. Raikonen je napravio grešku i udario Hamiltona, koji je pao na posljednje mjesto. Kontakt je bio gumama, tako da nijedan bolid nije pretrpeo veće oštećenje.

Hamilton je krenuo sa posljednjeg mjesta, dok je Raikonen izgubio mjesto i bio je iza vozača Red Bula. Na prvom mjestu izbio je Sebastijan Fetel ispred Valterija Botasa. Kimi je kažnjen sa deset sekundi zbog greške.

LAP 38/52



WHAT A FIGHT!

Raikkonen and Verstappen give no quarter as they fight for P4#BritishGP #F1 pic.twitter.com/dtTKnu3Z7l