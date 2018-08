Fetel trijumfovao u Belgiji

Njemački vozač Ferarija Sebastijan Fetel trijumfovao je na Velikoj nagradi Belgije i tako došao do svoje pete titule u sezoni.

Vozač Ferarija je trku startovao sa druge pozicije, odmah iza Luisa Hamiltona, ali ga je na samom startu prestigao i svoju poziciju na čelu trke zadržao do njenog kraja.

Trku je obilježio turbulentant start, jer se Niko Hulkenberg, poslije jedne greške, sudario sa Špancem Fernandom Alonsom, koji je praktično poletio.

Njih dvojica su odmah završila trku, a Alonso je kasnije izjavio "da je jedino pozitivno sa početka trke to što niko od vozača nije povrijeđen, ali da nije mogao ništa da uradi kako bi izbjegao incident".

Do kontakta je došlo između vozača Ferarija Kimija Raikonena i Red Bula Danijela Rikarda. Finac je nedugo zatim završio trku, dok je Rikardo pokušavao neko vrijeme da se probije sa 16. pozicije, ali je na sredini VN Belgije i on odustao.

Maks Ferštapen je u jednom trenutku priprijetio Hamiltonu, prestigao na kratko i zauzeo drugo mjesto, ali je vozač Mercedesa to ozbiljno shvatio, vratio se ispred Holanđanina i na toj poziciji i završio trku.

Valteri Botas, kolega Hamiltona, trku je počeo na lošoj 17. poziciji, ali je sjajnom vožnom uspio da se probije na solidno 4. mjesto.

Ovo je bila 52. pobjeda u karijeri za sjajnog Sebastijana Fetela, a treća u Belgiji na "Spa". On je ujedno i smanjio prednost Luisa Hamiltona u poretku vozača Formule 1 i zadržao se na drugom mjestu.

