Fetelu pol u Bahreinu, Hamilton startuje kao deveti

Vozač Ferarija Sebastijan Fetel osvojio je danas pol poziciju za trku za Veliku nagradu Bahreina.

Fetel je bio najbolji u kvalifikacijama vremenom minut i 27,958 sekundi.

Njemačkom vozaču je ovo 51. pol pozicija u karijeri.

Sutrašnju trku iz prvog reda startovaće i njegov klupski kolega Kimi Raikonen, koji je bio sporiji za 0,134 sekunde, dok je treće vrijeme imao Valeri Botas u Mesrcedesu.

Svjetski šampion, vozač Mercedesa Luis Hamilton izvezao je četvrto vrijeme, ali će zbog kazne startovati s devete pozicije. On je kažnjen zbog promjene mjenjača.

Peti je bio Danijel Rikardo u Red Bulu, dok je najveće iznenađenje kvalifikacija bio vozač Toro Rosa Pjer Gasli koji je imao šesto vrijeme.

Do desetog mesta su još i Kevin Magnusen (Has), Niko Hulkenberg (Reno), Esteban Okon (Fors Indija) i Karlos Sajnc (Reno).

INITIAL CLASSIFICATION (END OF QUALIFYING): A first pole of 2018 for Sebastian Vettel #BahrainGP #F1 #Quali pic.twitter.com/sRcBUfFtnY