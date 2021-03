Formula 1 ima novi Safety car

Značajno modifikovan automobil praviće društvo bolidima formule 1.

Nedugo nakon premijere novog F1 bolida nakon šest decenija duge pauze u Aston Martinu su odlučili pokazati i nove servisne automobile takmičenja. Tako je Vantage dobio ulogu safety cara, dok će tzv. medical car biti prvi Astonov SUV model, DBX.

Time je Aston Martin produbio saradnju s Mercedesom na čije se motore sve više oslanja. Njegovi automobili će čuvati red i brinuti za bezbjednost na 12 od 23 trke prvenstva. Ostatak će ipak odraditi Mercedesov AMG GT.

Aston Martin će debi imati na stazi tokom predsezonskih testiranja u Bahreinu od 12. do 14. marta kad će prvi put izaći na stazu ispred F1 bolida. A kako bi posao što bolje odradio, Vantage je pretrpio brojne modifikacije motora, šasije, ali i samog interijera.

Tako je njegov 4.0 V8 biturbo ojačan s 503 na 528 KS, dok je moment ostao na 625 Nm. Blage modifikacije prošao je i mjenjač, dok je izvana Vantage ukrašen brojnim aero dodacima. Tu je najočiglednije zadnje krilo koje osigurava dodatni potisak i zajedno s unaprijeđenim ovjesom osigurava bolje držanje puta.

Safety car će voziti Bernd Mejlender, koji se tim poslom bavi više od dvije decenije. Njegov cilj je jasan, a to je da vozi brzinom pri kojoj se ne hlade gume F1 bolida koji ga prate.

More shots of the new 2021 Safety Cars First impressions? #F1 pic.twitter.com/yNGQ9TdeP5