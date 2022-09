Formula tri ima novog šampiona

Viktor Martins je francuski vozač ART tima koji ima 21 godinu i postao je šampion Formule tri.

Pred početak trke u Monci, Martins je imao 127 bodova (10 više od Isaka Hađara) i četvrtim mjestom u "hramu brzine" osvojio je šampionsku titulu.

Pobjednik VN Italije u F3 kategoriji bio je Zejn Maloni iz Trajdent ekipe, a na pobjedničkom postolju našli su se Oliver Berman i Džek Kraford iz Prima Rejsing Tima.

Prošle sezone je šampionsku titulu osvojio Denis Hauger, a godinu prije toga je svjetski šampion postao Oskar Pijastri, momak koji je godinu dana kasnije i u F2 bio šampion, a sada je potpisao za Meklaren u Formuli 1.

Svojevremeno su F3 šampioni bili i Valteri Botas, Danil Kvjat, Šarl Lekler, Džordž Rasel, Antoan Uber...

