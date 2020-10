Gađao rivala branikom u toku trke, pa se potukli

Nevjerovatna scena se odigrala na FIA Svjetskom šampionatu u kartingu na South Garda Karting stazi u Lonatu u Italiji, kada je vozač, Luka Korberi, imao dva nastupa bijesa koja su mogla veoma loše da se završe

Naime, Korberi je ispao iz stroja, što je u njemu izazvalo nekontrolisan bijes. Kako se može vidjeti u prvom video klipu, objavljenom na Twitteru, on je otkinuo odbojnik sa svog kartinga, a zatim je odšetao do ivice staze, očigledno čekajući vozače kojima je htio da se "oduži".

I always teach the kids I manage that respect should always be in mind when racing. I’ve been swearing a lot in my car, with my helmet on, but you always should keep your calmness. This is an example of how not to be a driver. Truly unacceptable, should be banned very long. pic.twitter.com/fFQgYtXJSy