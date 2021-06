Gardnerova dominacija u Nemačkoj

Remi Gardner je pobijedio u Moto2 trci u Njemačkoj.

Na stazi Sahsenring je vožena 200. trka Moto2 kategorije i pobjednik je Remi Gardner.

Australijski vozač je postao prvi u istoriji zemlje sa tri uzastopne pobjede u ovoj kategoriji.

On je slavio ispred Arona Kanea i Marka Becekija, a potom idu Diđanantonio, Lous, Šroter, Navaro...

The first Australian rider EVER to win three intermediate class races in a row! @GardnerRemy makes history at the Sachsenring! #Moto2 | #GermanGP pic.twitter.com/zaSXMtXw5q