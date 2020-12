Grožan detaljno opisao kako se spasio: Vidio sam smrt

Vozač Formule 1 Romain Grožan je u razgovoru za francuske TV stanice TF1 i LCI otkrio da je tri puta pokušao pobjeći iz olupine bolida koji je gorio prije nego što se napokon uspio osloboditi.

"Sretan sam što sam živ nakon ove nesreće. Ne znam postoji li riječ čudo ili se može koristiti, ali u svakom slučaju rekao bih da nije bilo moje vrijeme da umrem", rekao je 34-godišnjak.

"Osjećao sam da sam bio zarobljen mnogo duže od 28 sekundi. Vidio sam da mi vizir postaje sav narandžast, posmatrajući plamen sa lijeve strane bolida. Onda sam rekao sebi da moram izaći zbog svoje djece. Stavio sam ruke u vatru, pa sam jasno osjetio kako gore na šasiji. Izašao sam, a onda sam osjetio da neko navlači odijelo, pa sam znao da sam vani. Izaći iz plamena tog dana, nešto je što će zauvijek obilježiti moj život", rekao je Hasov pilot.

Grožan je takođe priznao da je "vidio smrt", ali da se više bojao za svoje bližnje nego za sebe.

"Najviše sam strahovao za svoje voljene, prije svega za svoju djecu, ali i za oca i majku, zaista se nisam bojao za sebe. Vidio sam da dolazi smrt, nisam imao druge mogućnosti nego da se izvučem iz nje. Ima mnogo ljudi koji su mi pokazali ljubav i to me jako dirnulo, a ponekad mi zbog toga zasuze oči", rekao je Grožan, koji je nakon stravične nesreće prošao samo sa opekotinama šaka.

Podsjetimo, vozio se prvi krug Velike nagrade Bahreina, a po izlasku iz treće krivine vozač Hasa je pokušao zaobići gužvu, ali udario je u bolid Danila Kvjata, a potom se nekontrolisano zabio u zaštitnu ogradu. Bolid je eksplodirao i od udarca se raspao na dva dijela, a prednji dio u kojem je bio Francuz je bio u plamenu i zaglavljen u ogradi.

Grožanu je život spasio "halo", odnosno zaštita za glavu na prednjoj strani bolida od titanijuma teška 25 kilograma, koji je u Formulu 1 uveden nakon što je Grožanov sunarodnik Džuls Bjanki poginuo prije pet godina.

Has je danas potvrdio da će Mik Šumaher s Nikitom Mazepinom činiti njihovu novu vozačku postavu u narednoj sezoni, a dvojac će zamijeniti Romaina Grožana i Kevina Magnusena.

Velika nagrada Abu Dabija posljednja je trka sezone i na programu je 15. decembra. Grožan je rekao da se želi trkati kako bi priču s Formulom 1 završio na drugačiji način.

Na Gran Priju ovog vikenda u Bahreinu zamijeniće ga brazilski pilot Pietro Fitipaldi, unuk dvostrukog F1 prvaka Emersona Fitipaldija.

Oh dear. Romain Grosjean's car sliced in half and engulfed by fire but he survived. #BahrainGP pic.twitter.com/5EFDFVP9vj