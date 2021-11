Hamilton: Bićemo u problemu ako Red Bull nastavi sa ovakvom formom

Mercedesov vozač Luis Hamilton se pribojava da će njegova ekipa imati problema da ulovi svoje rivale ako nastave sa formom koju su pokazali u Ostinu, a pogotovo u Meksiku.

Ferstapen je izdominirao na VN Meksika nakon što se sjajnim startom probio ispred oba Mercedesa, te je slavio svoju devetu pobjedu ove sezone. Nizozemac je tako "otišao" na 19 bodova prednosti ispred Hamiltona, dok se Red Bull zahvaljujući Ferstapenovoj pobjedi i Perezovom trećem mjestu u Meksiku približio samo na bod zaostatka Mercedesu u poretku konstruktora.

Odnos snaga je varirao između Red Bulla i Mercedesa tokom ove sezone te je svaka ekipa imala svoj dobar niz utrka. Nakon što je Botas izdominirao u Turskoj, Red Bull je okrenuo stvari u svoju koristi u Ostinu i Meksiku, a kao favoriti idu i na slijedeću utrku koja se vozi u Brazilu.

Hamilton se nada da će Mercedes biti bliže Red Bullu u Brazilu jer bi u protivnom njegova ekipa mogla biti "u problemu" što se tiče vozačkog i konstruktorskog šampionata.

"Do kraja su ostale još četiti utrke. 19 bodova je puno i mislim da je on (Ferstapen) ove godine imao puno pobjeda. U Meksiku su bili superiorni, a ako tako nastave u narednim utrkama, onda ćemo biti u problemu. Ne znam hoće li koristiti to ogromno zadnje krilo koje su imali, ali znat ćemo to kad dođemo tamo (u Brazil), ali nadam se da ćemo im biti bliže", rekao je Hamilton nakon utrke u Meksiku.

Upitan da li Brazil vidi kao utrku u kojoj mora pobijediti po svaku cijenu, Hamilton je odgovorio da takav pristup ima u svakom trkaćem vikendu.

"Ja prirodno osjećam potrebu da pobjedim u svakoj utrci jer su nam potrebni ti dodatni bodovi, ne smijemo ih gubiti, moramo ih pokušati vratiti. To je cilj s kojim ulazimo u ove zadnje utrke i cilj s kojim smo ulazili u prijašnje utrke i u ovu utrku".

Ferstapen s druge strane ne vjeruje da će Red Bull imati toliko veliku prednost u Brazilu kao što je to bio sluačj u Meksiku.

Kada je upitan da li je momentum sada na njegovoj strani, odgovorio je:

"Ne vjerujem u momentum. U svakoj utrci moramo pokušati zakucati najsitnije detalje, a to nismo uradili u kvalifikacijama, tako da se stvari jako brzo mogu okrenuti u pogrešnom smjeru ili krenuti dobro".

"Bit će jako tijesno i očekujem da će tako biti do samog kraja. Uvijek smo bili jako dobri na ovoj stazi tako da ne očekujem da će nam isto biti u Brazilu", dodao je Ferstapen.

(F1Racing.BIH)