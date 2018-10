Hamilton: Nikad mi nije bio u planu Šumaherov rekord

Vozač Mercedesa Luis Hamilton na dobrom putu je da uskoro postane petostruki svjetski šampion, a kada to učini imaće samo dvije titule manje od rekordera Mihaela Šumahera, ali naglašava da nikada nije razmišljao o tome da bi mogao da sustigne legendarnog Nijemca.

Britanac četiri trke prije kraja sezone ima 67 bodova prednosti u odnosu na Sebastijana Fetela, što znači da mu je za odbranu titulu već ovog vikenda potrebno da osvoji osam bodova više od vozača Ferarija.

Uprkos tome što je toliko blizu pete titule, Hamilton naglašava da je svoje životne ambicije ispunio još 2015. godine, kada je postao trostruki svjetski šampion i izjednačio se sa svojim idolom Aertonom Senom. Zbog toga ističe da mu jurenje Šumaherovog rekorda nikada nije bio plan.

"Iskreno, to mi nikada nije bio cilj. Na početku mi je cilj bio da se izjednačim sa Senom, koji je bio vozač kakav sam želio da budem. I to sam učinio prije tri godine. Od tada je sve bila nepoznata teritorija. Mihaelova statistika je nevjerovatna, još mnogo toga me dijeli od toga, ali ću ostati ovdje još neko vrijeme, radiću vrijedno i nastaviti da pokušavam da radim ovo što radim sada, što volim i u čemu uživam, pa ćemo vidjeti dokle će me to odvesti", istakao je Hamilton.

Hamilton je slavio na pet od prethodnih šest trka za Veliku nagradu Sjedinjenih Država, a iako je ulog pred vikend u Ostinu veliki naglašava da sada nije vrijeme da mijenja svoj pristup.

"Sve je funkcionisalo veoma dobro do sada. Normalno je da želimo da pobijedimo ovog vikenda. Zato moramo da budemo marljivi i da prođemo kroz iste korake kao na prethodnim trkama u pogledu podešavanja bolida. Osjećam se opušteno i znam šta me čeka", naglasio je vozač Mercedesa.

(Sportklub.rs)