"Hamilton najbolje plaćen vozač svoje generacije i tako će ostati"

Šef F1 tima Mercedesa Toto Volf uvjeren je da će njegova ekipa i Luis Hamilton nastaviti sa saradnjom, iako novi ugovor još nije potpisan.

Hamilton im se pridružio 2013. godine što mu se isplatilo već iduće sezone jer je Mercedes započeo niz dominantnih sezona. Tako je u prošlih šest sezona osvojio pet vozačkih titula i došao na korak do rekorda Mihaela Šumahera.

Volf kaže da se novi ugovor mora potpisati tokom ove sezone.

"Mora se dogoditi ove sezone. Ne možemo krenuti u novu godinu a da nismo sigurni koja će nam biti vozačka postava. Prilično sam siguran da će se nastaviti kako je bilo i dosad. Jednostavno, ova sezona je toliko intenzivna da nismo imali vremena sjesti zajedno i porazgovarati o tome", rekao je Volf, prenosi portal f1.pulsmedia.hr.

"U jednom trenutku ćemo sjesti i pregledati stari ugovor kojeg nismo pogledali već tri godine i zapit ćemo se – što želimo promijeniti u tom ugovoru?"

Volf kaže da je Hamilton najbolje plaćen vozač svoje generacije.

"On je uvijek bio najbolje plaćen vozač svoje generacije, i to će tako ostati", kaže šef tima i dodaje:

"Mi mu dozvoljavamo da slijedi svoje druge strasti i hobije. Potpuno prihvatamo njegov način života, putovanja, a to je drukčije od svih drugih vozača. Ja to poštujem. S naše strane – mi isporučujemo bolid koji je sposoban da pobjeđuje, a on je najbrži vozač na tržištu i nikad nije iznevjerio, tako da se nadam da je osjećaj obostran."

Prema ranijim navodima medija Hamilton godišnje zarađuje 50 miliona evra, dok neki tvrdi da dobija sedam miliona evra više.