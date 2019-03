Hamilton najbrži na treninzima, Ferari krije adute

Aktuelni šampion Luis Hamilton bio je najbrži na prva dva zvanična treninga nove sezone Formule 1.

Britanac je u svom Mercedesu zabilježio najbolja vremena na Albert Parku uoči Velike nagrade Australije u Melburnu

Na prvom treningu je bio brži 0,038 sekundi od glavnog konkurenta Sebastijana Fetela u Ferariju, koga je pratio novi timski kolega Šarl Lekler sa 0,036s zaostatka.

Četvrto vrijeme je imao Red Bulov Maks Ferstapen, a peto vrijeme je imao ruki Toro Roso tima Aleksandar Albon sa Tajlanda.

Kubica explored all the track limits on his first session back