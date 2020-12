Hamilton nakon posla vozi pravu zvijer

Kad radiš za Mercedes, službeni automobil ne može biti loš.

A kad si Luis Hamilton, imaš čast voziti najbolje automobile na svijetu. Nakon što je nedavno testirao novu S klasu sedmostruki svjetski prvak u slobodno vrijeme vozi jedan od najbržih automobila današnjice.

A takav je u konkurenciji LaFerrarija, Paganija i McLarena P1, bolida s kojima se već družio, doista teško naći.

Rješenje je ponudio sam Mercedes davši Luisu na korištenje Mercedes-AMG One. 35-godišnji Britanac je opet dobio jednu od glavnih uloga u promotivnom videu za elektrifikovane AMG modele pod nazivom E Performance.

Slobodno vrijeme pak provodi u vidno zanimljivijem društvu u jednom od rijetkih koje može parirati i F1 bolidima. Podsjetimo, hiljadu konja snažan hipersportski model je ujedno najjači automobil koji je ikada nosio amblem trokrake zvijezde.

A uz bok AMG-u One stoji F1 bolid, što i nije pretjerivanje. Naime, hibridni 1.6 V6 dolazi upravo iz Mercedesa F1 W06 Hybrid. Vrti se do 11.000 o/min, a uz pomoć četiri elektromotora juri do 350 km/h, prenosi "Index.hr".

A što se tiče elektrifikovanih AMG-a prvi na puteve bi trebalo bi da stigne AMG GT 73e Four-Door Coupe čiji twin-turbo 4.0 V8 uz pomoć elektromotora daje oko 800 KS.

Dalje bi trebali stići S63e i S73e, gdje bi potonji s 800 KS trebao zamijeniti S65 AMG pokretan V12 motorom.