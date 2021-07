Hamilton produžio ugovor sa Mercedesom

Luis Hamilton potpisao je novi, dvogodišnji ugovor sa Mercedesom i ostaće u tom timu barem do 2023. godine.

To znači da će se sedmostruki svjetski šampion takmičiti u F1 karavanu najmanje do svoje 38. godine. Prethodni ugovor Britanac je potpisao u februaru, ali on je važio samo za jednu godinu.

"Teško je povjerovati da skoro devet godina sarađujem sa ovim nevjerovatnim timom, uzbuđen sam što ćemo nastaviti partnerstvo još dvije godine", izjavio je Hamilton i dodao:

"Već smo mnogo toga postigli zajedno, ali još imamo dosta da ostvarimo, na stazi i van nje. Ponosan sam i zahvalan na tome kako me je Mercedes podržao u mojoj želji da poboljšam raznolikost i jednakost u našem sportu".

Takođe, Britanac je poručio da sledi ulazak u novu eru bolida (od 2022, Mercedes je najavio brojne promjene) koja će biti uzbudljiva i izazovna.

"Jedva čekam da vidim šta još možemo da postignemo zajedno", zaključio je Hamilton.

Trenutno je Britanac drugi ove sezone sa 138 bodova, 18 manje od vozača Red Bula Maksa Ferstapena.

(Sportklub)