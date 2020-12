Hamilton se oglasio iz izolacije

Šampion Formule 1 Luis Hamilton oglasio se iz izolacije dok se oporavlja od korona virusa

Hamilton je zbog pozitivnog testa na korona virus propustio drugu trku u Bahreinu voženu u nedjelju, a prema njegovim riječima, dobro se oporavlja i nada se nastupu na posljednjoj utrci sezone u Abu Dabiju.

"Pozdrav svima, nadam se da ste dobro. Znam da nisam bio prisutan protekle sedmice, ali je ova sedmica bila jedna od najtežih u posljednje vrijeme. Fokusirao sam se na oporavak i pokušavam se vratiti u formu kako bih ponovo sjeo u bolid i trkao se u Abu Dabiju na posljednjoj trci. Osjećam se odlično, obavio sam prvi trening. Želio sam vam poslati poruku pozitivnosti, reći vam da sam dobro i zahvaliti se svakom od vas na nevjerovatnim porukama i klipovima. Cijenim to, nadam se da ste pozitivni gdje god da ste te da se borite bez obzira na ono s čime se suočavate. Nadam se da ću se uskoro vratiti u bolid, šaljem vam ljubav", izjavio je Hamilton.

Njega je tokom trkačkog vikenda u bolidu Mercedesa zamijenio sjajni Džordž Rasel koji je bio u odličnoj poziciji da pobijedi, ali je zbog problema u boksu i pucanja gume završio na devetom mjestu i osvojio prva tri boda u ovoj sezoni.

Love and appreciate you all pic.twitter.com/Y4qs5sYlYg