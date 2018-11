Hil: Maks će naučiti i jednog dana voziti kao Hamilton

Šampion Formule 1 iz 1996. godine Dejmon Hil rekao je da ga incidenti u kojima učestvuje Maks Ferstapen podsjećaju na rane dane karijere Aertona Sene.

Iako Hil smatra da je vozač Fors Indije Esteban Okan veći krivac za kontroverzni udes koji je koštao mladog Holanđanina pobjede na Velikoj nagradi Brazila, naglašava da bi iskusniji vozač ostavio više prostora rivalu i izbjegao kontakt. Ipak, Britanac je priznao da ga Ferstapenovo ponašanje podsjeća na legendarnog Brazilca.

"Bio je još jedan momak u Formuli 1 koji je povremeno imao kontakte sa drugim vozačima kada nije trebalo. Zapravo mislim na Senu. Izgleda kao da postoji šablon ponašanja kada su izuzetno mladi i ne razumiju. Jasno je da Okon nije trebalo sebe da dovede u takvu situaciju sa vodećim na trci. Ali, Maks je ušao u duel sa njim umjesto da je pomislio: 'Šta ovaj momak radi, biće teško', i sačekao manje rizičnu priliku", rekao je Hil, "Ne želim da kritikujem Maksa, to svakako neće napraviti razliku jer će i dalje rizikovati i voziti kao do sada, ali će naučiti i u nekom trenutku će voziti kao Hamilton sada. I misliće da je ovo važno, pobijediti na trci je važno i vrijedno, pa nećete dozvoliti da neke gluposti to ugroze".

Hil je naglasio da je Okon imao puno pravo da pokuša da ostane u istom krugu kao Ferstapen, posebno jer je vozio izuzetno brzo poslije promjene pneumatika, uprkos tome što je bio na 14. mjestu.

"To je zanimljiv argument, pošto je i on pod pritiskom da postigne bolje vrijeme takođe. Ali, morate da budete pažljivi kada se borite za vođstvo, možda čak i da preko radija poručite da objasne Red Bulu šta se zapravo radi. Istina je da bi ga pretekao samo na nekoliko krugova, pošto bi mu vrlo brzo uzvratio", naglasio je Hil.

Proslavljeni brazilski automobilista Felipe Masa takođe smatra da je Ferstapen trebalo da ostavi više prostora Okonu.

"Sigurno je da je bilo čudno videti Okona koji pokušava da pretekne Ferstapena u tom trenutku. Onda sam shvatio da je Okon imao nove pneumatike, a pravila kažu da ako ste brži možete da preteknete vozača ispred sebe, ali morate da pazite, što se na kraju nije desilo. Ne želim da krivim Maksa, možda je mogao malo više da pripazi. Okon je previše rizikovao, ali je možda i Maks mogao da izbjegne sve", istakao je Masa.

Trkački direktor Svjetske automobilske federacije Čarli Vajting istakao je da Okon nije pogriješio jer je pokušao da se vrati u isti krug kao vodeći, ali da nije trebalo da se bori za poziciju sa Ferstapenom.

"Desilo se to mnogo puta u prošlosti, ali očekujete da će to proteći bez problema. Štaviše, trebalo je da se to uradi čisto i bez ikakve borbe. Nije trebalo da se bori da prođe. Ako ima dobar ritam, očekivano bi bilo da iz Red Bula kažu Ferstapenu da ga propusti. Ali, izgleda kao da je želio borbu. Šteta što je tako odlučio jer je to neprihvatljivo", rekao je Vajting.

Ferstapen je po završetku trke, na kojoj je trijumfovao Luis Hamilton u Mercedesu, napao Okona i nekoliko puta ga gurnuo, zbog čega je kažnjen sa dva dana društveno-korisnog rada, što će morati da odradi u narednih šest mjeseci.

