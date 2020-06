Htjela NASKAR, završila na sajtu za odrasle

Australijanka Rene Grejsi izazvala je veliku pažnju auto-moto javnosti, kada je 2015. odlučila da napusti Superkars šampionat i oproba se u porno industriji.

Tad 20-godišnja Grejsi odluku o promjeni profesije donijela je iz finansijskih razloga.

Iako je bila veoma uspješna u svom prvom poslu i postala prva Australijska takmičarka u auto-moto sportu, to joj nije donelo dovoljno novca.

"Bila je to najbolja odluka u mom životu! Ona mi je donijela finansijsku poziciju o kojoj nisam mogla ni da sanjam. Zaista uživam u tome. Nije me briga kako me nazivaju, zarađujem dosta novca i osjećam se prijatno u svom poslu", rekla je Grejsi, čiji je san bio da postane NASKAR vozač.

Mjesečna pretplata za njene fotografije i snimke na "sajtu za odrasle" košta 12.95 dolara.

"Vjerovali ili ne, moj otac zna za ovo i podržava me. Može se reći da je ponosan zbog finansijskog položaja u kome se nalazim", dodala je ona.

(Sport klub)