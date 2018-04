Izgubio obje noge, vratio se na stazu i popeo na postolje

Bili Monger, 18-godišnji vozač Formule heroj je godine.

Monger, koji je prošle godine u nesreći na trci Formule 4 izgubio obje noge, juče je debitovao u birtanskom prvenstvu Formule 3 i popeo se na postolje.

Sa specijalnim protezama na nogama, Monger je trku započeo peti, a kroz cilj je prošao kao trećeplasirani.

On je vozio posebno prilagođeno vozilo "Tatuus Cosworth", prenosi "Radiosarajevo.ba".

Mongeru čestitke stižu sa svih strana, ne samo za ostvareni rezultat, nego i za životni podvig.

Here's our developing story on how @BillyMonger made a dream return to the podium on his @BRDCBritishF3 debut today at @Oulton_Park! The win for @L_Lundqvist76! https://t.co/o5eixwE9ci @pasport @BBCNews @Reuters pic.twitter.com/ZwYM0PJ0vI