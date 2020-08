Jamaha se oglasila nakon kvara kočnica na Vinjalesovom motociklu

Jamaha se oglasila nakon što je španski motociklista Maverik Vinjales u nedjelju pri brzini od 230 kilometara na čas morao da skoči sa motocikla jer su otkazale kočnice.

Vinjales je na vrijeme vidio da su mu končnice eksplodirale i imao je dobru reakciju pa je poslije svega ostao nepovrijeđen. Razlog kvara je taj što je Vinjales imao standardni kočioni sistem tokom Velike nagrade Štajerske u Moto GP šampionatu.

"Ono što se desilo Maveriku nismo mogli da očekujemo. Odabrali smo da koristimo, nazovimo ga standardnim kočionim sistemom. Jer je Brembo sistem donio evoluciju i Valentino i Fabio i Franko su koristili taj sistem. Maverik nije, jer nikada nije imao pregrijevanje kočnica koje su ostali imali i takođe kada je probao novi sistem nije imao dobar osjećaj" rekao je Masimo Meregali, direktor Jamahe i dodao:

"Zbog toga smo odabrali običan sistem. Vjerovatno zbog toga što je bio iza drugih vozača nije mogao da ohladi sistem i poslije petog kruga je osjetio nešto i probao je s tim da se izbori. Nažalost desilo se ono što se desilo i on je dobro i to ja najvažnije. Probaćemo da shvatimo šta se tačno desilo ali neće biti lako jer motocikl nije u dobrom stanju. Očekujemo da do Mizana dobijemo podatke od japanskih inženjera.”

Ostali vozači Jamahe su takođe imali problema sa kočenjem iako su koristili novu verziju sistema.

