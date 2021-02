Jamaha spremna za novu sezonu: Evo šta će voziti Vinjales i Kvartararo

Fabrički tim Jamahe je putem onlajn prezentacije prikazao dva nova motocikla koja će voziti Fabio Kavartararo i Maverik Vinjales.

Dakle, spremite se, uskoro kreće nova MotoGP sezona.

Valentino Rosi više nije vozač fabričkog tima Jamahe, on će voziti za Petronas Jamahu, a uz Maverika Vinjalesa će dio tima biti Fabio Kvartararo.

Jamaha je prošle godine ostvarila trijumfe na polovini trka (sedam od 14), ali je bila izuzetno nekonstantna. Najbolji vozač japanskog tima bio je Franko Morbideli, i to na godinu dana starom motociklu!

Aktuelni šampion je Đoan Mir na Suzukiju...

Kao što je rečeno već, Jamaha je odlučila da putem onlajn prezentacije prikaže nove motocikle za Vinjalesa i Kvartarara. Motocikl nije pretrpio velike promjene, a i zadržao je glavnog sponzora.

(B92.net)

Yup, we're ready Bring on the 2021 MotoGP season #InItToWInIt#MonsterYamaha | #MotoGP pic.twitter.com/2VZCoeUL9u