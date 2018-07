Ken Block sletio s ceste, Ford Escort RS Cosworth potpuno izgorio

Gymkhana guru Ken Block, koji je uspješno nastupao na FIA World Rallycross Championshipu, trenutno se zabavlja učestvujući na klasičnim relijima, no, na eventu New England Forest Rally in Maine ostao je bez automobila.

Naime, nakon što je izletio s ceste Ford Escort RS Cosworth, kojim je upravljao Ken Block, potpuno je izgorio.

Ovaj konkretan primjerak nastupao je u Grupi A, a 1997. godine unaprijeđen je na WRC specifikaciju.

Dvolitreni turbobenzinac razvijao je nešto više od 400 KS, imao je pogon na sva četiri točka, i sedmostepeni sekvencijalni mjenjač.

