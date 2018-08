Kiša ne prestaje, otkazana Velika nagrada Britanije

Trka za Veliku nagradu Britanije otkazana je zbog velikog nevremena i kiše koja ne prestaje da pada na stazu "Silverston".

MotoGP trka trebalo je da startuje u 14 časova, međutim organizotori su pomjerili start za 90 minuta unapijred baš zbog mogućih nepogoda.

Ipak, najbolji motociklisti svijeta nisu mogli da startuju ni u tom improvizovanom vremenu, pa je start odložen za kasnije u toku dana.

Odluka je trebala da bude poznata u 16 časova, ali su je organizatori odložili za još jedan sat kasnije. U 17 sati po našem vremenu vozači su odlučili da ne startuju jer su procijenili da uslovi za vožnju nisu bezbjedni.

