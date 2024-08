Kolapinto umjesto Sardženta: Argentinac u F1 nakon 23 godine

Amerikanac Logan Sardžent (23) biće zamijenjen Argentincem Frankom Kolapintom (21) u ekipi Vilijamsa u šampionatu Formule 1 do kraja sezone.

Mladić iz Buenos Ajresa osvojio je F4 španski šampionat 2019. Nadmetao se u raznim takmičenjima, a 2021. je učestvovao na 24 časa Le Mana, kad je u posadi sa Rusom Romanom Rusinovim i Nizozemcom Nikom de Vrisom osvojio sedmo mjesto u LMP2 klasi, odnosno 12. poziciju u ukupnom plasmanu.

Kolapinto je debitovao naredne godine u F3, a lane u F2 šampionatu. Do mijenjanja Sardženta, bio je na petoj poziciji u generalnom plasmanu drugog ranga.

Iza momka sa Floride je sezona za zaborav. Sardžentova druga godina učešća u najbržem cirkusu svijeta ostaće upamćena po pehovima. Nije se naročito proslavio ni u debitantskoj sezoni jer je u 2022. osvojio samo bod.

We’d like to thank Logan for everything he has done the past two seasons. He will remain a member of the Williams family and we will be supporting him to continue his racing career. pic.twitter.com/yHIy3j94nD