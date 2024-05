Kralj Imole: Ferstapen suvereno do 59. pobjede u karijeri

Vozač Red Bula Maks Ferstapen trijumfovao je danas na Velikoj nagradi Ređo Emilije, sedmoj trci ovogodišnjeg šampionata Formule 1.

Nizozemacje upisao treću pobjedu na stazi "Enco i Dino Ferari" u Imoli i ujedno petu ove sezone, za 59. trijumf u karijeri, prenosi Sport Klub.

Ferstapenu je najbliži bio Lando Noris u Meklarenu. Britanac se sedam krugova prije kraja ukazao Nizozemcu u retrovizoru ali iako ih je na kraju dijelila sekunda nije dobio prliku za napad.

Na trećem stepeniku pobjedničkog postolja našao se vozač Ferarija Šarl Lekler.

Ferstapen trenutno u generalnom poretku vozača ima 136 bodova ispred klupskog kolege Serhija Pereza koji je sakupio 103 a na trećoj poziciji je Lekler sa 98.

