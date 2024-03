Kreće 76. Moto GP sezona: Banjaja i Markes pod reflektorima

Ovog vikenda startovaće nova, 76. sezona Moto GP svjetskog šampionata u motociklizmu. Imaće 21 rundu a prva je u nedjelju od 18 časova kada se vozi trka za Veliku nagradu Katara.

Prošla sezona bila je u potpunosti u znaku Dukatija. Italijan Frančesko Banjaja je bio taj koji je potpuno zasluženo ponovo stigao do trona, a Horhe Martin ga je izazivao do finiša u pokušaju da postane prvi šampion kao vozač privatnog tima. Za utjehu Španac ima to da je najzaslužniji što je Pramak postao najbolja ekipa u kraljevskoj klasi, ostavivši i fabrički Dukati iza sebe. Banjaju i Martina je na kraju dijelilo 39 bodova, a het-trik italijanskog proizvođača kompletirao je Italijan Marko Beceki iz VR46 tima, i to na godinu dana starom motociklu.

"Moj pristup sada je isti kao i uvijek, želim da osvojim titulu ponovo, ali vidjećemo. Nadam se da ću uspjeti kao prošle godine, potencijal je tu, treba samo sve da razumemo kako treba i da damo maksimum. Smatram da je ovogodišnji motor veoma konkurentan, započeo sam godinu u Maleziji sa veoma dobrim osećajem. Dukati je tim moji snova", istakao je Banjaja u razgovoru za Sport Klub.

Koliko su svi drugi vozači i timovi bili daleko izvjesno najbolje govori da je najbolji među ostalima bio Bred Binder, koji vozi za KTM, a da je imao 174 bodova manje od trostrukog svjetskog šampiona. Južnoafrikanac se nijednom nije našao na najvišem stepeniku pobjedničkog postolja u glavnim trkama, ali je upisao pet podijuma i dva trijumfa u sprintu.

Čak pet vozača koji su se u poretku našli iza njega iskusili su slast pobjede, na koju Binder čeka od Velike nagrade Austrije 2021. godine.

Od Banjaje se očekuje da ponovi uspjeha ali jednako će biti ispraćen i prvi nastup Španca Marka Markesa koji je poslije 11 godina napustio fabrički tim Honde. Sa slavnim japanskim timom je osvojio šest titula, ostvario 59 trijumfa i ukupno 101 podijum.

Nova sredina je ekipa Gresinia gdje će voziti uz svog brata Aleksa, čije boje će braniti na prošlogodišnjem motociklu Dukatija. Ako je suditi po osmjehu koji je imao nakon što je u Valensiji provozao motocikl osmostruki šampion svijeta bi ako ne bude imao padova i problema sa motociklom, mogao imati u najmanju ruku zanimljivu sezonu.

Naravno teško je odmah očekivati borbu za pobjede ali to bi se moglo promineiti onog trenutka kada se potpuno privikne na novu mašinu.

"Novo poglavlje u mojoj karijeri, biće zanimljivo. Predsezona je bila interesantna jer sam navikao da razvijam motor, da isprobavam nove stvari, a ove sezone sam se koncentrisao samo na sebe, da prilagodim svoj stil vožnje motoru, vidjećemo. Očekivanja su niska i korak po korak vidjećemo da li možemo da napravimo dobru bazu i budemo sve bliži i bliži najboljima“, rekao je Markes za Sport Klub.

