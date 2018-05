Kubica se vratio u F1 poslije osam godina

Prvi put poslije osam godina pauze Poljak Robert Kubica učestvovao je na zvaničnom treningu Formule 1.

Kubica se u petak vratio u F1 bolid na prvom treningu uoči Velike nagrade Španije.

Poljak se mučio u bolidu Vilijamsa, ali je sa vremenom 1:21,510 minuta bio 1,2 sekunde brži od timskog kolege Lensa Strola, koji je imao i udes.

"Bilo je teško balansirati, ali osjećao sam se prijatno, iako je to poprilično teško u takvom bolidu. Mislim da sam uradio ono što je traženo od mene, srećan sam onim što sam pokazao. Mislim da sam dobro vozio", rekao je Kubica.

Kubica je prije osam godina napustio F1 zbog nesreće u reliju koja ga je koštala dijela ruke.

Najbrži na prvom treningu na Katalunji bio je Valteri Botas u Mercedesu, Danijel Rikardo je imao udes, dok su se na stazi okretali Sebastijan Fetel i Maks Ferstapen.

First #F1 weekend session in seven and a half years = DONE



Great to have you back, Mr. Kubica pic.twitter.com/8yRStMwMDZ