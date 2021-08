Legendarni Rosi ide u penziju

Devetostruki svjetski šampion Valentino Rosi potvrdio je danas da će na kraju sezone završiti svoju karijeru u motociklizmu.

Popularni Doktor je još ranije najavio da će odluku o svojoj budućnosti donijeti tokom ljetnje pauze, a opcije su mu bile povlačenje ili nastavak karijere u svom timu, koji će od naredne godine imati dva mjesta u šampionatu, ali na Dukatiju.

Iako je na početku ove sezone najavljivao da mu je želja da vozi još godinu dana, to se neće obistiniti, već će mu posljednja trka u karijeri biti Velika nagrada Valensije 14. novembra.

Razlog za to su loši rezultati od početka ove sezone, među kojima mu je najbolji plasman na prvih devet trka bilo 10. mjesto, zbog čega su iz Petronasa već najavili da saradnju neće nastaviti. Na kraju prošle sezone je ostao bez mesta u fabričkim timom Jamahe, čije boje je branio 15 godina.

Tokom trofejne karijere Rosi je osvojio sedam titula u najjačoj kategoriji – tri sa Hondom i četiri sa Jamahom – posljednju još 2009. godine, a uz to je po jednom bio šampion u klasi do 125 i 250 kubika. Do sada je ostvario 115 pobjeda, a sa tog broja se ne pomjera od Velike nagrade Holandije 2017. i ukupno 235 puta se našao na pobjedničkom postolju.

Osim fantastičnih rezultata, Rosi važi za ikonu moto sporta jer je ovaj sport podigao na novi nivo i da je zahvaljujući njemu popularnost motosporta dostigla do tog trenutka neslućene visine.

(Sportklub)