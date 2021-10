Lekler: Idemo u pravom smjeru

Šarl Lekler kaže da njegova ekipa ide u pravom smjeru jer je osvojio mjesto najbolje od ostalih na Velikoj nagradi SAD-a, imajući prednost više od 20 sekundi ispred najbližeg McLarena.

Ferrari je predstvio novu pogonsku jedinicu na Velikoj nagradi Rusije, a Šarl Lekler je bio prvi vozač talijanske momčadi koji je dobio ovaj motor.

Nakon njega, na Velikoj nagradi Turske, Karlos Sainc je došao na red za novi motor. Novi hibridni sistem motora se pokazao kao punim pogotkom. Vozači Ferrarija su na obje staze prikazali značajan iskorak u performansama.

Ovaj momentum su prenijeli i u Ostin gdje je Lekler bio izuzetno brz. Monežanin je prikazao jasnu brzinu i u kvalifikacijama i u utrci. Ništa manje nije zaostajao Sainc, koji je imao manji incident sa Rikardom, ali ga je to koštalo boljeg rezultata jer je oštetio prednje krilo.

Međutim, Leklerovo četvrto mjesto u Ostinu je pomoglo Ferrariju da smanji zaostatak za McLarenom na samo 3,5 boda, a do kraja sezone je preostalo pet utrka.

"Bila je to jako, jako dobra utrka. Tempo je bio prisutan, a svaki krug je bio kvalifikacijski krug. To takođe pokazuje da radimo u pravom smjeru – da kao momčad radimo poboljšanja utrku za utrkom, a to je lijepo vidjeti," kaže Lekler.

"Svaka utrka je drugačija, ali to je definitivno bila odlična vožnja i odličan bolid za vožnju," dodao je Monežanin.

Vozač Ferrarija smatra da je razlika između njih i McLarena jako mala. Razlog što su u rangu sa ekipom iz Vokinga je napravio novi motor, ali i neke dodatne nadogradnje koje su imali tijekom ove sezone.

"Razlike između McLarena i nas su jako, jako male. Očigledno, otkako smo ugradili novi motor, malo smo dobili (performanse), ali to je bilo dovoljno da nas dovede u najbolju moguću poziciju," uvjerava on.

"Iako je sezona 2021. u kojoj se fokusiramo na 2022. godinu, ipak smo ove godine imali dvije ili tri nadogradnje koje su nas tjerale da svaki put budemo bolje. Sve je do dvije ili tri nadogradnje koje smo donijeli ove godine," zaključio je Lekler.

(F1Racing.BIH)