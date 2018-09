Leklerk u Ferrari, Raikonen u Alfa Romeo Zauber timu

Nakon nekoliko nedjelja spekulisanja, Ferrari je konačno odlučio da tridesetosmogodišnjeg Kimija Raikonena, nekadašnjeg šampiona Formule 1 pošalje u tim Zauber, te da kao njegovu zamjenu dovede Čarlsa Leklerka.

Uprkos tome što se čini kao da je ovo jedan veliki korak unazad za Raikonena, ova "rokada" bi zapravo trebalo da bude "win-win" situacija. Naime, Leklerk je jedna od mladih zvijezda u usponu u Formuli 1, dok će iskustvo Kimija Raikonena dosta značiti timu Zauber.

"Bilo je parvo zadovoljstvo biti uz Čarlsa Leklerka tokom njegove "ruki" sezone u Formuli 1", rekao je šef tima Alfa Romeo Zauber, Frederik Vaseur.

"Od kada je došao u naš tim, sa sobom je donio ogromnu motivaciju. Konstantno smo radili na tome da zajedno napredujemo, a tako će i biti do kraja sezone. Svjesni smo talenta koji ima Čarls i uvjereni smo da ga čeka svijetla budućnost. Nastavićemo da pratimo njegove rezultate i želimo mu samo najbolje u budućnosti", dodao je on.

Tokom svoje prve sezone u Formuli 1, Leklerk je do sada ostvario 13 bodova u generalnom plasmanu vozača (ima još 7 trka do kraja sezone), uprkos tome što je za volanom jednog od najslabijih bolida na stazi, a to nije prošlo neprimijećeno.

"Iskoristio je sve prilike na svim trkama koje je vozio, i ostvario je poene sa bolidom koji ne zaslužuje da ostvaruje poene", rekao je Sebastijan Fetel, budući timski kolega Leklerka u Ferrariju.

Trenutni svjetski šampion i vozač bolide Mercedesa, Luis Hamilton je za mladog vozača rekao da "ima ogroman potencijal i da ga čekaju brojni uspjesi", što nije nešto što bi mogao da kaže za neke druge mlade vozače koji su se pojavili tokom prethodnih godina.

Što se Raikonena tiče, on će se od naredne sezone pridružiti timu u kojem je i započeo svoju karijeru, sada već davne 2001. godine. On je svoje uzbuđenje podijelio sa svojim pratiocima na Twitter-u.

(vrelegume)